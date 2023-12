“Hoy con un poco más de calma quiero agradecer a toda esa gente que me mandó mensajes dándome fuerzas y pidiéndome que siga adelante no podré contestar uno por uno pero créanme que valoro cada uno de esos mensajes. Nadie está preparado para semejante pérdida y eso es lo que más duele no estar preparado. Toca seguir y enfrentar los días que vendrán. Gracias por estar a sus compañeros de colegio, compañeros del Club Banfield y otros clubes, a sus docentes de la escuela 13, a su técnico Walter Díaz ,Melany Ls, y a Darío Britos del Club Banfield Infantil; agradezco a mi amigo César Scanga que estuvo desde el minuto uno. Y más importante a mi familia y vecinos que disfrutaron de Lucas el día a día. Los abrazo fuerte que tengan un feliz año nuevo!!. El papá del capitán (4)”.

Ese es el mensaje que envió a La Opinión y se publica textualmente con la foto que remitió.