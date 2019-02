El "Pañuelazo verde" tiene convocatoria en San Pedro

Denominado "día de acción verde por el derecho al aborto", este martes 19 de febrero hay un "pañuelazo simultáneo" en todo el páis convocado para pedir "despenalización y legalización del aborto voluntario y la implementación en todo el país de la Ley 26.150 de educación sexual integral (ESI) en las escuelas".

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzó la convocatoria a nivel nacional para este día, en el que se cumple un año del pañuelazo de 2018, en el marco del proceso histórico que llevó el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo a sesiones del Congreso, con aprobación en la Cámara de Diputados y rechazo en el Senado.

Considerada "una nueva fecha del calendario feminista de Argentina, Latinoamérica y el mundo", la jornada tendrá una concentración central en el Congreso, que comenzará a las 17.30, y a las 19.00 será el "pañuelazo simultáneo" en diversos puntos del país.

En San Pedro, la actividad será a las 19.00 en la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez, convcocada por la agrupación feminista Libres de Miedo, que trabaja activamente desde hace unos años en las problemáticas de género y que apoya la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.

"Este 19 de febrero, la Campaña convoca a toda la sociedad a sumarse al activismo en las redes y en las calles y participar de las actividades organizadas en cada ciudad, que conformarán una gran acción federal en favor de los derechos a la salud, la vida y la autonomía de las mujeres y las personas con capacidad de gestar", difundieron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

"Porque no hay democracia posible sin el derecho de todas las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus proyectos de vida. Porque las personas no son instrumentos de reproducción humana, sino sujetos de pleno derecho. Porque no se dará ni un paso atrás en los derechos adquiridos ni en el camino hacia la completa emancipación", señalaron en la convocatoria.