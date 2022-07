El padre que denunció a Gonzálo Ávila por abuso: “Si yo no llegaba al hotel, se mandaba a mudar”

El padre del adolescente que denunció haber sido abusado en la habitación de un hotel por Gonzalo Ávila habló en exclusiva en el programa Sin Galera y brindó detalles de la investigación del caso, para pedir a otras víctimas que se acerquen a denunciar. Su nombre no fue expuesto para resguardar la identidad de la víctima.

Publicidad

“Si yo no hubiera ido al hotel en el momento en que mi hijo cae a mi casa llorando de rodillas y pidiendo perdón, y no disparo, llego al hotel y lo agarro al tipo, no pasaba nada. El tipo del hotel ya lo estaba dejando ir, y que no, calmate, no digas nada, el chico estaba borracho. Si no lo agarro, el tipo se iba”, contó sobre lo ocurrido esa noche.

Por el hecho, ocurrido hace una semana, permanece detenido en Rojas Gonzalo Ávila, el falso empresario millonario imputado por abusar sexualmente del adolescente de 17 años en una habitación del hotel Eser. El Juzgado de Garantías interviniente rechazó el pedido de excarcelación que había solicitado la defensa del acusado, por lo que deberá continuar detenido

Tras brindar detalles de lo ocurrido esa noche y de los testimonios que recabó intentando reconstruir los momentos previos que desembocaron en la situación de abuso, el padre del chico abusado pidió: “A mí me gustaría que aquel a quien le haya pasado, que por pudor, porque es varón, no dice nada —se movía siempre entre chicos de 14 y 17— que tenga la valentía de decirlo, no hace falta que aparezca nombre y apellido. Si no hubiera denuncia, hoy él estaría haciendo lo mismo”.

En su poder, la fiscala María del Valle Viviani tiene las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel Eser, con las que pudo constatar cómo fue la llegada de la víctima, el imputado y otros jóvenes al lugar. En tanto, solicitó las pericias de las cámaras del bar Antares y de Club Zero.