El edificio del Museo Histórico Regional Fray José María Bottaro cierra sus puertas hasta el próximo 10 de noviembre.

La comisión directiva e integrantes de la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro pusieron manos a la obra en la refacción del acceso al edificio y otros sectores.

Las tareas demandarán alrededor de quince días y por ello decidieron cerrar la atención al público hasta al menos el lunes 10 del próximo mes.

La intención es mejorar para brindar una mejor recepción a turistas y vecinos que llegan a la casona de 9 de Julio 134 para conocer un poco más de la historia de nuestra tierra.

