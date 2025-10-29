El Museo Histórico Regional Fray María Bottaro permanecerá cerrado hasta el 10 de noviembre
Pusieron en marcha obras en la vereda y otros sectores de la casona sobre calle 9 de julio para mejorar la atención a los visitantes.
El edificio del Museo Histórico Regional Fray José María Bottaro cierra sus puertas hasta el próximo 10 de noviembre.
La comisión directiva e integrantes de la Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro pusieron manos a la obra en la refacción del acceso al edificio y otros sectores.
Las tareas demandarán alrededor de quince días y por ello decidieron cerrar la atención al público hasta al menos el lunes 10 del próximo mes.
La intención es mejorar para brindar una mejor recepción a turistas y vecinos que llegan a la casona de 9 de Julio 134 para conocer un poco más de la historia de nuestra tierra.
