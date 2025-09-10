El Museo Histórico celebra 47 años y anuncia los nominados para la Orden del Convento
El Museo Histórico Regional Fray José María Bottaro cumple este miércoles 10 de septiembre sus 47 años y lo celebra con una charla informativa y un brindis.
La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro ha organizado diversas actividades para celebrar un nuevo aniversario del Museo Histórico Regional “Fray José María Bottaro”, fundado el 10 de septiembre de 1978.
En el marco de los 47 años de la entidad, se llevará a cabo este miércoles a partir de las 18.30, en la sede de 9 de Julio 184, una charla sobre la vida y trayectoria del prócer que le dio el nombre al museo sampedrino.
Posteriormente se realizará la donación formal de la partitura del “Vals del Quincho” una obra musical que pertenece al reconocido músico local Bartolomé Garau, quien interpretará su tema acompañado por la pareja de bailarines profesionales Marita Sbert y Carlos Ferreyra.
Durante el encuentro los integrantes de la asociación fundada por Américo Picagli, darán a conocer los nombres de los candidatos a recibir la Orden del Convento 2025 y entregarán las nominaciones a los seleccionados que fueron propuestos por la comunidad. Para finalizar la celebración, habrá un brindis.
