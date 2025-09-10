La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro ha organizado diversas actividades para celebrar un nuevo aniversario del Museo Histórico Regional “Fray José María Bottaro”, fundado el 10 de septiembre de 1978.

Ads

En el marco de los 47 años de la entidad, se llevará a cabo este miércoles a partir de las 18.30, en la sede de 9 de Julio 184, una charla sobre la vida y trayectoria del prócer que le dio el nombre al museo sampedrino.

Posteriormente se realizará la donación formal de la partitura del “Vals del Quincho” una obra musical que pertenece al reconocido músico local Bartolomé Garau, quien interpretará su tema acompañado por la pareja de bailarines profesionales Marita Sbert y Carlos Ferreyra.

Ads

Durante el encuentro los integrantes de la asociación fundada por Américo Picagli, darán a conocer los nombres de los candidatos a recibir la Orden del Convento 2025 y entregarán las nominaciones a los seleccionados que fueron propuestos por la comunidad. Para finalizar la celebración, habrá un brindis.

Puede interesarte

Puede interesarte

Ads