El misterio de las urnas electrónicas que un contratista rural encontró en un cruce de caminos en la zona de El Espinillo tiene una explicación: hay una causa penal que investiga el robo de esos dispositivos en la provincia de Entre Ríos.

Damián Gómez encontró las cuatro urnas en el campo y allí habrían sido arrojadas por otra persona que las habría encontrado cerca de un arroyo en ruta 9, en proximidades del paraje Las Bahamas, en el partido de Ramallo.

En esa zona había restos de cajas con la leyenda Vot.Ar, la misma que tienen grabadas las valijas grises que encontró Gómez, cuyo origen, relató a La Opinión, era absolutamente desconocido.

Las cajas estaban tiradas cerca de un arroyo, a metros del parador Las Bahamas.

Un camionero identificado como Miguel Ángel González denunció que en la zona conocida como Empalme 12, a mediados de abril, cuando trasladaba urnas electrónicas con destino al Mercado Central, antes de las elecciones porteñas en las que se utilizaron esos dispositivos, le robaron parte de la carga.

La denuncia fue radicada cinco días después de que el transportista pasara por esa zona entrerriana, puesto que notó el faltante de 21 dispositivos cuando llegó a su destino y se presentó a denunciar al regreso.

El camionero dejó asentado que había parado a descansar en la ruta 12 y que allí se habría producido el robo de las 21 urnas electrónicas de la empresa Magic Software Argentina (MSA), responsable del sistema de voto electrónica en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Salta.

Cuatro de las urnas robadas aparecieron en la zona de San Pedro, encontradas por Damián Gómez cuando regresaba de una obra en la que estaba trabajando y las vio tiradas en un callejón rural a la salida del paraje Tablas, por lo que decidió levantarlas y dar aviso a La Opinión.

Este medio logró reconstruir por diversas fuentes de la zona rural que esas urnas habrían sido trasladadas por un puestero que las encontró en inmediaciones de Las Bahamas y luego, preocupado por lo que podría pasar, decidió descartarlas.

Eran cuatro. Gómez refirió que en el callejón había otras "carcazas" desarmadas, que no recogió. En la zona de Las Bahamas, además de las cajas, hay quienes vieron dispositivos de este tipo tirados en proximidades del arroyo. El sábado, cuando el móvil de Sin Galera recorrió el lugar, ya no había nada.

Las urnas electrónicas que encontró Damián Gómez fueron trasladadas desde su casa a la redacción de La Opinión, donde quedaron a resguardo a disposición de la Justicia.

El juez que interviene en la causa que tramita en la Fiscalía de Gastón Popelka, en Villa Paranacito, exhortó al Juzgado de Garantías de San Nicolás para que ordene el retiro de las urnas.

La policía local acompañó a la de Entre Ríos para hacer efectiva la manda judicial que ordenaba llevarse los cuatro dispositivos que estaban en La Opinión para que sean puestos a disposición de la Justicia entrerriana.

Un móvil de la Policía de Entre Ríos trasladó las urnas.

El abogado de la empresa MSA se comunicó con La Opinión para informar el detalle registral de las 21 urnas que denunció el camionero como robadas, de manera tal de constatar que coincidían con las que encontró Gómez.

El representante legal de la firma que tiene a cargo el voto electrónico en Capital Federal y en Salta, aseguró que la situación fue informada a la Justicia Electoral porteña, puesto que esas urnas eran para las elecciones legislativas en ese distrito.

La extraña situación fue analizada en Sin Galera por el reconocido hacker sampedrino Mauro Eldritch, director de la compañía especializada en seguridad informática Birmingham Cyberarms.

El especialista explicó detalles técnicos del funcionamiento de este tipo de dispositivos y consideró que debería haber un "registro de trazabilidad" más detallado, teniendo en cuenta la relevancia de su uso en el sistema electoral.