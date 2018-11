El ministro de Asuntos Públicos bonaerense recorrió obras en Gobernador Castro y El Argentino

Este viernes, el intendente Cecilio Salazar recibió la visita del ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, quien llegó para recorrer obras en marcha. La comitiva pasó primero por la pavimentación de Gobernador Castro y luego por el bario El Argentino

"La verdad es que la gente está muy contenta", dijo el intendente Cecilio Salazar, quien aseguró que espera la aprobación de otros proyectos similares, de urbanización de asentamientos precarios como este, en el que, con un presupuesto de 15 millones de pesos, trabaja la empesa Tecnicoop

Los vecinos consultados por La Opinión destacaron la obra y lo que significa para el barrio. "Antes esta calle no estaba, cuando llovía no se podía salir", señalaron. Pavimento, veredas, conexión de agua potable y cloacas forman parte de las tareas.

"Ahora esperamos que nos conecten la luz", agregaron. En esa cuadra, las conexiones son clandestinas. "La cooperativa no nos conecta todavía porque esta calle no existía, y los cables todavía no pasan por acá, pasan por la esquina", explicaron.

El ministro Federico Suárez pasó a una vivienda, donde junto al intendente Salazar y sus funcionarios charló con un grupo de vecinos del barrio. En diálogo con La Opinión, destacó la tarea del Jefe Comunal. "Cecilio se ha ocupado de que esto empiece el camino de la dignidad, y eso es lo importante", dijo.

En el barrio, además de destacar la importancia de las obras, los vecinos aseguran que es necesario que mejore la seguridad. Señalan a grupos de jóvenes de ese y otros sectores de la ciudad como los responsables de hechos delictivos. "Siempre queda alguien en la casa, por las dudas", aseguró una vecina.