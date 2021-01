El miércoles abre Mansa Lyfe y el domingo “fiesta de alcohol en gel”

Así lo confirmó el responsable del complejo que espera instrucciones y cartelería que marque los protocolos del uso del predio.

Publicidad

Si bien se había fijado fecha para el 5 de Enero, la Federación de Luz y Fuerza pidió una postergación por precaución hasta que se conocieran las disposiciones nacionales.

Ahora Christian Romero confirmó a La Opinión que llegó el momento de terminar de poner todo en condiciones: “El miércoles está la apertura del predio. Lo que pasa es que nosotros tuvimos el viernes una capacitación con la gente de seguridad e higiene y el lunes nos está llegando toda la cartelería del protocolo para colocarla y quedarnos tranquilos con el tema de los compañeros de trabajo y de la gente”, dijo tras ser consultado también sobre el sector de camping y parrillas que también podrán disfrutar los sampedrinos ya que los lugares habilitados hasta el momento están saturados en su capacidad.

“El martes vamos a estar fumigando contra el dengue también, entonces ya tenemos la apertura lista para el miércoles. Lo que sí, si se mantiene y el río tiene un buen nivel entonces pudemos continuar llenando el piletón. No va a estar lleno, no va a estar completo o a pleno para el miércoles, pero sí vamos a calcular tener un poco más de la mitad de agua si no hay una bajante en estos días”, recordó respecto de las dificultades que se presentan con la bajante del Paraná.

En cuanto a los atractivos previstos para la primer jornada plena de funcionamiento indicó “el domingo si sigue todo bien canta German Rivas, vamos a hacer un tipo de fiesta del alcohol en gel, o sea no podemos hacer nada por una cuestión protocolar pero traemos a German Rivas y traemos a uno de los cantantes de los “Sopla Fortune” que va a cantar el domingo acá, así que son dos cantantes y vamos a ponerle un poquito de alegría y de música el domingo”.

Cuando se le preguntó por el valor de las entradas para los locales señaló que aún no está definido pero que el lunes confirmará ese dato con las autoridades y respecto a las medidas del protocolo, enumeró:



• El ingreso es tomándole la temperatura con unas planillas a la gente que ingrese en carpa, con una declaración jurada.

• Va a haber cartelería y dispenser de alcohol en distintos puntos del lugar.

• Limpieza permanente de los baños y alcohol en gel.

• Se van a desinfectar todas las mañanas a primera hora todos los bancos y mesas.