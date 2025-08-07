"Soy Martín y hace hace mucho que quería saber si se puede preguntar en la Municipalidad por el estado y ausencia de veredas en distintos barrios de la ciudad. Es impactante ver a la gente de distintas edades caminar por la calle, inclusive algunos mamás con cochecitos con sus bebés o adolescentes que caminan por la calle como lugar impuesto para circular por la ciudad. Es evidente qué como el Municipio no controla y no multa la confección de veredas como se solía hacer hace mucho tiempo. Nosotros los ciudadanos nos acostumbramos a caminar por la calle y esquivar autos estacionados arriba de las veredas, así cómo también negocios o talleres que utilizan calles y veredas para trabajar sin estar autorizados. Se nota una falta que data desde ya hace muchos años de control por parte del Municipio. Teniendo en cuenta que muchos de los barrios nuevos son barrios con gente que construye viviendas imponentes, pero de la vereda no se acuerda y de sacar el auto del frente del garaje tampoco. Soy un ciudadano que siempre sale a caminar y también hace uso del auto en la ciudad y es impresionante como se ha venido a menos todas estas cuestiones que hacen al orden y cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones y que el Municipio los debe controlar. Pará eso pago mis impuestos y los tengo al día. Saludos y muchas gracias por escucharme", escribió.

