El hecho fue dado a conocer mediante un posteo en Facebook en el que la madre de un niño relata que su hijo de cinco años fue “maltratado verbalmente" cuando salía de una clase de dibujo.

“No soy de hacer este tipo de cosas, pero hoy me veo en la necesidad de hacerlo. Hace un mes Bernardo comenzó dibujo, siempre iba y volvía contento, hoy al retirarlo una persona lo maltrata verbalmente (Bernardo tiene 5 años) su maltrato fue porque mi hijo pasó muy cerca de una estructura o algo así que esta persona había realizado y tenía miedo que mi hijo la rompa (lo que no fue así porque me encontraba presente).

Le gritó y le dijo cosas innecesarias a una criatura que solo quería ir a saludar a su maestra, lo peor de todo es que lo hace frente a muchas personas y nadie se sorprendió lo que me da a entender que no es la primera vez que maltrata niños este hombre”, escribió Malena en sus redes sociales. (N.de la R. Se respetaron los giros gramaticales del posteo original).

Además, la madre del pequeño continúo explicando que “no pudo expresar” su “descontento” debido a que el hombre se dirigió hacía ella en “muy malos modos y como no le bastó con eso salió a la calle" la “siguió, gritó e insultó con la excusa” de que a su hijo le “faltaba educación”.

“Hago esto público porque cuando expresé esto en el grupo de WhatsApp de padres lo borraron porque dañaba su reputación, espero las disculpas necesarias sino me veo en la obligación de dar nombre y apellido y dirección del lugar”, sentenció Malena con firmeza.