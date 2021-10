El jardín 908 sin clases por falta de auxiliares: “Hasta el miércoles de la semana que viene no van a tener”

El Jardín 908, ubicado en Miguel Porta y Petrona Simonino, no tendrá clases “por falta de auxiliares” hasta el miércoles próximo, contó Marta, mamá de una nena de sala de 5 del establecimiento, en Radio Cuarentena.

“Solamente tuvo clases el lunes y ayer nos comunicaron que no había auxiliares para el turno tarde”, señaló la mujer, quien transmitió la inquietud que comparte el grupo de padres.

La institución les informó que martes, miércoles y jueves no contaría con auxiliares disponibles para garantizar la sanitización del establecimiento educativo. Los días viernes y lunes son feriados nacionales, y el martes “las maestras tienen una capacitación”, enumeró.

“Llamé al Consejo Escolar y me dijeron que me comunicara con Jefatura (Distrital de Educación), pero ya no podían solucionar el problema”, señaló la mamá de una niña que acude al jardín.

“Deberían prever estas cosas, teniendo a alguien de suplente que pueda garantizar las clases”, reclamó una mamá de la comunidad escolar.

La institución, que fue inaugurada en marzo del año 2015, cuenta con tres salas. “Los chicos van al jardín menos de tres horas, ¿cuánto puede ensuciar un chico?”, se quejó la mujer y agregó que las madres estaban dispuestas a colaborar con el trabajo pero “dicen que no se puede por el tema del seguro”.

“Hace un año y medio que estamos en pandemia con protocolos. Ella no puede jugar en el arenero por el contacto y después los boliches están llenos, las canchas también”, concluyó la mamá de la niña.