El invicto Los Cedros cortó la levantada de Tiro Federal

Los Cedros, uno de los líderes invictos que tiene la segunda división de la Unión de Buenos Aires (URBA), venció hoy como local a Tiro Federal 33 a 23 en el juego correspondiente a la quinta fecha y le cortó una racha de dos victorias en fila.

Luego de un arranque parejo en el que el anfitrión sacó ventaja, los Biguá empataron con un try de Jeremías Cajide convertido por Thomas Peña. Sin embargo, en la continuidad, el elenco de San Miguel fue superior y se fue al entretiempo ganando 26 a 14 porque el visitante volvió a apoyar la pelota en el ingoal rival por intemedio de José Arévalo, también convertido por Peña.

En el complemento, el centro convirtió tres penales consecutivos que dejaron al conjunto de San Pedro tres puntos por debajo en el marcador (26-23). Los Cedros respiraron con try convertido y en el tramo final, si bien no aumentaron la diferencia, lograron que el Rojinegro defienda mucho tiempo en su campo y no ataque en pos de arrebatarle su quinto triunfo en igual cantidad de presentaciones que le dejó como líder junto a El Retiro que superó a Varela Junior.

El elenco dirigido por la dupla Ignacio Frías Gonzalo Clementín, que quedó sexto en la clasificación general con once unidades, formó con Ignacio Francia, José Arévalo, Luis María Villalón, Juan Guido Álvarez, Alexis Ayala, Nicolás Estévez, Tonfic Tiramonti, Pablo Comezaña, Nicolás Frías, Franco Segura, Lucas Rolfo, Thomas Peña, Jeremías Cajide, Bruno Bértola y Agustín Pérez.

Otros resultados

Mercedes 12-7 Virreyes

El Retiro 21-13 Varela Junior

Las Cañas 23-13 Argentino

Del Sur 12-27 La Salle

Ciudad de Campana 18-27 San Miguel

Atlético Chascomús 0-17 Gimnasia de Ituzaingó

En intermedia Los Cedros se impuso 55 a 5. En la próxima jornada ambas categorías de Tiro Federal recibirán a Ciudad de Campana.

Próxima fecha

Tiro Federal-Ciudad de Campana

San Miguel-Del Sur

La Salle-Las Cañas

Argentino-El Retiro

Varela Junior-Mercedes

Virreyes-Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó

Los Cedros-Atlético Chascomús