Gaby reportó: “Buen día. Hoy llevé, como todas las mañanas, a mi hijo a la escuela 47 y sale una maestra y nos dice que no va a ver clases hoy porque hay cables cortados y mojados y por tal motivo la escuela está sin luz. Yo me pregunto, ¿el intendente se olvidó de la escuela 47? Y ni hablar del pasto de la escuela. Está largo como en todos lados y seguramente lleno de mosquitos. Tendrían que volver a fumigar. Los chicos no pueden ir a clases en esas condiciones, y ahora con esto de que hay cables mojados y cortados. Un peligro para los chicos y también para las maestras. Doy mi descargo porque me indigna esta situación”.

