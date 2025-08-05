El grupo TGD Padres TEA organiza una mateada inclusiva
El grupo de TGD Padres TEA organiza una mateada inclusiva que tendrá lugar este viernes a las 18.00 en plaza Belgrano. La jornada contará con actividades para niños, lectura de documentos, folletos con información, entre otras cosas. “Convocamos a todo el colectivo de discapacidad y a la población en general. Decimos no al veto”, indicaron.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión