El grupo de familias TEA envió un mensaje y agradeció a todos aquellos que se sumaron a colocar un detalle color azul, el pasado 2 de abril, en el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.

"Por su permanente acompañamiento, agradecemos a la sociedad en su conjunto, al Centro de Comercio, a Coopser, al sindicato de Luz y Fuerza, a Paraná Fútbol Club, al Club Atlético Mitre, al Club Náutico San Pedro, a Independencia Fútbol Club, al Club de Pescadores y Náutica San Pedro, al Club Sportivo Las Palmeras de Río Tala, a Agricultores Club de Gobernador Castro, al Club San Martin de Santa Lucía, al Club Huincaló, al Club Sportivo América y, cómo nos llego al alma, nos gusta compartir este texto:

El no comprender no nos exime de ser empáticos o amables, la mejor forma de comprender puede surgir a partir de una pregunta. Hay cosas que por ignorancia damos por descontadas. Una pregunta formulada con respeto da al otro la invalorable oportunidad de mostrarse como es. Invitamos desde nuestro lugar a no dar nada por sentado, a atreverse a preguntar sobre aquello que desconocemos y a ser más amables, porque hoy más que nunca la amabilidad y la empatía son también un acto de valentía.

Por esto, muy especialmente a la agrupación veteranos de Malvinas, por permitirnos abrazarlos desde el TEA, en su día".