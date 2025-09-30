El grupo Caritas Socorro organiza una feria solidaría por el Día de la Madre este viernes 3 de 15.00 a 19.00 y sábado 4 de octubre de 10.00 a 13.00 en Salta 375.“Ya llega la feria solidaria del Día de la Madre. Te esperamos con un montón de prendas hermosas. Todo lo recaudado será para seguir asistiendo a la familias que más lo necesitan”, informaron.

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads





Puede interesarte