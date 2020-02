El Gobierno analiza los resultados de la encuesta para restringir el tránsito en la avenida costanera

El gobierno analiza los resultados de una encuesta lanzada vía web para consultar a la población qué día y en qué franja de tres horas le gustaría cortar la avenida costanera al tránsito de vehículos, como una manera de facilitar la actividad de peatones, ciclistas, patinadores y corredores.

La consulta tuvo un duro revés en las redes sociales al no incluir la opción de “ninguna”: mucha gente consideró que no debería cortarse nunca la circulación de autos, camionetas y motos en esa zona.

No es la primera vez que la gestión Salazar propone restringir la circulación vehicular en la avenida costanera. En 2017, luego de la repavimentación y las refacciones integrales en la zona, el intendente instruyó a sus funcionarios para que evalúen ventajas y desventajas de la propuesta.

“La idea es periódicamente liberar la calle de vehículos durante varias horas con el fin de generar un circuito libre de autos y adaptado para el paseo gratuito y seguro de miles de personas en bicicleta, a pie o en patines”, informaron desde la Municipalidad.

“El horario y día que se decida va a estar sujeto a lo que se diga en la encuesta y evaluaremos si es el ideal como también el lugar o si puede ser otro. Después probablemente haremos otra encuesta si se está de acuerdo o no en hacerlo en esa día y hora elegida”, indicó el Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete.

Al funcionario le entusiasma implementar el plan “Calles recreativas” los domingos de 9.00 a 12.00, como se hace en muchas ciudades de Latinoamérica. “Es un horario donde la gente no circula mucho por ahí. También es un día donde mucha gente no trabaja y es un horario cómodo para que la familia pueda salir a hacer actividades”, consideró.



Sánchez Negrete, además, hizo referencia a uno de los planteos que aparecieron en redes sociales, relacionado con las personas con discapacidad, e informó que se les permitirá acceder en vehículo contra presentación del certificado que acredita su condición. Eso sí, advirtió que “poder entrar con una moto o auto no significa seguir dando vueltas ahí, eso no se va a poder. Lo ideal es que se le facilite el acceso y que puede desarrollar la actividad en la que esté en condiciones”.