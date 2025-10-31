El fútbol infantil de la ciudad tendrá un fin de semana intenso en cuanto a las actividades programadas.

El clima le venía jugando una mala pasada y así se fueron retrasando las jornadas del actual certamen denominado “Cachi Llul”.

Es por eso que se decidió jugar fecha doble en algunos de los grupos. Por tal motivo habrá competencias tanto el sábado como el domingo.

El primero de noviembre habrá partidos correspondientes al cuarto capítulo de las zonas A, B y E, mientras que ese mismo día se jugará la quinta fecha de las zonas C y D, en tanto el domingo se disputará la sexta jornada de las zonas C y D.

Todo el programa:

01/ 11/ 2025

Fecha 4

Zona A

Independiente Vs Independencia 11.00

San Roque Vs El Tanque 11.00

Zona B

Agricultores Vs San Martín 10.15

Castro Vs C. Córdoba 11.00

Zona E

Defensores Vs Paraná 11.00

Los Andes Vs El Porvenir 11.00

Fecha 5

Zona C

Villa Igoillo Vs Mitre 10.30

Pescadores Vs América 10.30

Libre: Banfield

Zona D

Rivadavia Vs Juventud 11.00

Fundición Vs Atlético 11.00

Libre: Sportivo

02/ 11/ 2025

Fecha 6

Zona C

Villa Igoillo Vs América 10.30

Pescadores Vs Banfield 10.30

Libre: Mitre

Zona D

Rivadavia Vs Sportivo 11.00

fundición Vs Juventud 11.00

Libre: Atlético