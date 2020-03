El fútbol de ascenso no para: Francisco Nouet jugó en el empate de Flandria y Leonardo Corti fue suplente en San Juan

En la octava fecha del Clausura de la B Metropolitana, el menor de los hermanos (Matías no estuvo) ingresó en el segundo tiempo de la parda 2 a 2 como local de su equipo ante Sacachispas mientras que, en la Primera Nacional, el arquero no entró en la derrota 2 a 0 de San Martín ante Deportivo Morón por la 21ª jornada. Hasta el momento, las categorías más importantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se detendrán por el coronavirus.