El escritor sampedrino redidente en Rosario Omar Marsili presenta su novela Náufragos de tierra en la Casa de la Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, con organización del Centro Cultural Aníbal de Antón.

La obra fue premiada en la séptima edición del certamen literario Rody Moirón, de Ediciones de las Tres Lagunas de la ciudad de Junín, como mejor novela corta.

La novela de Marsili, que cuenta en su tapa con una obra del artista Jorge "Coqui" López, narra la historia de niños y adolescentes que recorren las calles de San Pedro en las siestas pueblerinas.

El río, las barrancas, el bar Butti, los personajes pintorescos de barrio se mezclan con las aventuras del protagonista y su amigo Hermes para construir un relato intimista cuyos temas se vuelven universales en el transcurso de la novela.

La narración, un viaje sin tiempo en un mundo que parece detenido en la inocencia profunda de los pensamientos de la infancia, entrega una apuesta por la poesía en clave novelística que construye un verdadero mapa afectivo de la ciudad.

Omar Marsili contó en entrevistas que comenzó a escribir esta historia en 1990, con relatos que desembocaron en esta novela que tuvo que detener tras los acontecimientos de 2001 y que retomó años después.

"El ombligo del mundo coincide con mi pueblo, todo pasa ahí", dijo en el programa Manifiesto Ocaso, en Rosario. "Tomé el nombre de mi pueblo porque es muy bonito", aseguró sobre la ambientación en San Pedro.

La presentación tendrá lugar este viernes, a partir de las 21.00, en la sala de la institución ubicada en Mitre 455.

