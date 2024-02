Natalia reportó: “Por culpa de estas porquerias de gente no nos quieren dar ni zapatillas ni delantales ni útiles para la escuela en Desarrollo Humano. No todos vendemos las cosas que nos dan. Así como yo que necesito, hay mucha gente que no le dan nada y necesitan. Ya fui ayer y no me dieron nada, fui hoy y tampoco me dieron nada ni mercadería”.

