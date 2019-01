El dueño del terreno tomado en Boulevard Moreno y Mateo Sbert contó que ya le habían usurpado "una casa"

Aldo Buonfante tiene 64 años y el miércoles por la noche denunció en la comisaría que "alrededor de quince personas" usurparon su terreno de 143 por 70 metros que posee en la intersección de Boulevard Moreno y Mateo Sbert a pesar de que hay "dos casas construidas de material" en las habitan una hermana suya y un sobrino.

Sin embargo, lo curioso es que la propia víctima le contó a Lilí Berardi al aire en radio APA que es la segunda vez que le toman una propiedad suya en menos de un año ya que meses atrás vecinos se le metieron en una vivienda que posee en Facundo Quiroga al 1500.

Sobre el baldío en el que se asentaron los vecinos anoche, aseguró: "Hubo dos o tres invernáculos ahí. Siempre hubo casas en la zona aunque no estaba la usurpación de calle Alvear, ahí atrás. Hay gente que tiene hasta autos en ese lugar. Hicimos la denuncia y presentarmostodos los papeles, tenemos todo el día".

Además, dejó en claro que el predio "no estaba tan sucio" porque tiró "matayuyo" para que "quede como un campo" y colocar "los palos" que compró para "hacer el alambrado" pero que todavía no lo hizo por las "inclemencias del tiempo".

En su relato a la Policía, explicó que los usurpadores le dijeron que se metieron porque "estaba sucio" y que lo iban a "limpiar" porque encontraron "vívoras yarará, ratas y alacranes" para quedarse ahí hasta que se presenten "los papeles de la propiedad".

Y añadió: "Teniamos miedo de que lo usurpen porque sabemos como está esto. Es un terreno que heredé de mi padre que yo lo quería vender, se lo ofrecí a la Municipalidad porque me interesaba que lo lotee y que hagan algo, yo no lo quiero. Iba a dejar un pedazo para que mi hijo se haga una casa".

Previamente, habló una de los ocupantes identificada como Florencia quien explicó que no tienen "donde estar" y que la Municipalidad no les da "ninguna solución". "Hace un año que vengo pidiendo ayuda y días atrás (Cecilio) Salazar no me quiso atender porque estaba en una reunión. Si ellos me hubiesen dado una ayuda para tener mi casa yo no hubiese hecho esto", admitió.

Por último, la joven que vive con su pareja y una hija relató que vivía "en la casa de un familiar" y que no tiene "trabajo" por lo que "cada quince días" va a buscar mercadería a la secretaría de Desarrollo Humano y también les dan "dos mil pesos" para pagar "la mitad de un alquiler". Y cerró: "El dueño tiene plata y no es capaz de venir a limpiar el terreno que esta todo sucio"