El drama de una mujer que denunció a su expareja por haberle pegado "con un palo" y espera una "restricción perimetral"

Una mujer de 53 años denunció días atrás a su expareja de 63 por haberla golpeado con un palo y provocado hematomas en diferentes partes del cuerpo y espera que, al menos, el Juzgado de Paz le interponga una restricción perimetral.

El ataque se produjo el domingo pasado en la casa que el hombre tiene en la zona de Villa Jardín. Según relató la víctima en la comisaría, recibió una invitación para "ir a comer", la aceptó y después de haber almorzado el masculino, que estaba ebrio por haber consumido bebidas alcoholicas, se enojó porque le consultó porqué no tenía objetos que ella le había regalado. Inmediatamente, le empezó a gritar y acto seguido la agredió físicamente.

"Tengo una prótesis en la columna cervical y tenía que hacerme un estudio en una mama pero no puedo hasta junio porque los hematomas tapan la imagen", relató indignada a La Opinión. Y agregó: "Ese mismo día llamé el movil policial y luego ellos pidieron la ambulancia. Me llevaron al hospital nada más, me dieron un tranquilizante y de ahí me llevaron a la Comisaria de Mujer donde hice la denuncia y hablé con una asistente social. Recién el martes me vió la medica legista".

Al mismo tiempo, la dama señaló que su expareja "tiene otras denuncias por violencia de género" y le "mintió a la Policía "diciéndole que tiene señora" cuando "es soltero, tiene dos hijos" y que durante "catorce años" estuvieron "juntos".

Por último, manifestó: "Lo que me indigna es que le pega a una mujer discapacitada con un palo y ahí nadie de su familia salió a frenarlo. Encima ni lo detuvieron más que pedir una perimetral. Eso es todo lo que la justicia hace por nosotras y estos tipos siguen por vida golpeando".