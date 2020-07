El Dr. Sayago respondió todas las preguntas sobre cómo funciona el equipo de COVID-19 en San Pedro

En diálogo con Lilí Berardi, el Dr. Gabriel Sayago hizo un detalle pormenorizado del trabajo del equipo COVID-19 de la Secretaría de Salud y explicó cómo funcionan los protocolos de atención en el 107, en el consultorio amarillo y qué se hace según cada caso.

"Si bien tenemos día disponibles en los que formamos parte del equipo que comanda el Secretario de Salud, tenemos una mesa de trabajo virtual. Nos ponemos de acuerdo ante casos nuevos o estrategias para anticiparnos a un problema mayor. Somos un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores sociales, un grupo de trabajo chico. Entonces vamos dividiendo los días", explicó Sayago.

En relación a las consultas, que se han incrementado en los últimas semanas, indicó que lo mejor es siempre seguir el protocolo. "Está la línea del 107. Uno puede llamar y asesorarse. Hay una serie de síntomas: tos seca, falta de olfato y gusto, sensación de falta de aire. Se evalúa si hay nexo, con quién estuvo. Si estuvo haciendo una cuarentena exitosa, si no ha salido de su casa, ese paciente tiene bajo riesgo de tener la enfermedad", dijo y aclaró que todavía San Pedro no se ubica dentro de la zona de virus circulante.

Respecto a los síntomas, indicó que ahora la pérdida del olfato y el gusto son determinantes a la hora de considerar qué casos serán "positivos verdaderos o negativos verdaderos". "La disgeusia y la anosmia nos da la pauta clara en paciente sintomáticos. Es un síntoma específico", aclaró.

Además, Sayago explicó que, tras el llamado, algunos casos necesitan de evaluación en consultorio y que para ello están dispuestos los consultorios amarillos en el Hospital, donde el paciente es recibido por una secretaria que toma los datos y en el que procuran que la atención sea fluida para evitar la espera.

"Cuando teníamos pocas consultas, lo que hacíamos ante el llamado es ir al domicilio. Pero muchos nos echaban porque al ver la ambulancia, llegar todos camuflados, en el barrio. Si el paciente tiene movilidad, evitás ir al domicilio. La foto, la jornada y la activación del protocolo es un tema. Una paciente que no tiene la movilidad, por supuesto que la ambulancia que sigue yendo. Pero es mucho menor", señaló respecto a esa cuestión.

Sobre la organización del equipo, indicó que "hay una dirección clara. En la vorágine de todos los dias no se ven esas cosas. Guillermo (Sancho) está pendiente de cada paciente. Llama para preguntar. Uno lo ve en la conferencia con un barbijo, pero tiene una serie de funciones que escapan a todo. No es un capricho mío de decir a este paciente no lo hisopo. Hisopar a todos no sería eficiente, no sería optimizar".