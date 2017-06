El descuento del 50 % en supermercados fue "una inyección muy importante al consumo"

La promoción del banco Provincia para compras en supermercados con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard lanzada ayer significó una gran inyección al consumo en los supermercados adheridos, que en la ciudad son aquellos de las cadenas Vea y Día %.

Puesto que hubo comunicación extraoficial acerca del reintegro del 50 por ciento que habría sobre las compras para ayer miércoles -y desde ahora para todos los segundos miércoles de cada mes-, mucha gente comenzó a recorrer esos supermercados desde la mañana, antes de que la Gobernadora Vidal hiciera el anuncio el acuerdo con el banco y las cadenas supermercadistas.

Durante toda la jornada, Vea y Día % se vieron abarrotados de gente que recorría sus góndolas para aprovechar la promoción, que reintegra hasta un máximo de 1500 pesos por cuenta, por lo que fue signficativa para los clientes y los comercios.

"La verdad fue un caos. No dimos abasto. La gente que vino después de las 18.00 encontró las góndolas bastante desabastecidas porque había tanta gente en ls pasillos que no podíamos reponer, teníamos las tres cajas a full, no había un carro ni un canasto disponible", dijo el representante de Día % del supermercado Boulevard Ahorro a La Opinión.

Desde Vea también describieron una situación similar: a la tardecita seguía llegando gente que quería aprovechar la promoción pero se encontraba con que la cantidad de personas que pasaron durante el día hacía difícil la reposición de la mercadería, al punto de que tuvieron que cerrar con el público dentro del edificio.

"Fue una inyección muy importante al consumo, que estaba bastante paralizado", dijo el titular de Boulevard Ahorro, donde este jueves comenzaban a reponer la mercadería porque "ayer era imposible intentar. Si nos pedían algo específico, lo bajábamos del depósito", contaron.

Los supermercados adheridos rompieron los récords de venta, incluso en comparación a fechas donde el consumo crece de manera exponencial, cmo en las fiestas. "Ayer se duplicó", aseguraron.