"Estoy indignada, no tendría que haber pagado un carajo los impuestos, todos los que han llegado en estos dos últimos meses, para que la ciudad sea un desastre, mugre por todos lados, no hay veredas para transitar estos días de lluvia tenés que ir por la calle, por qué no te queda otra. Me comentaba una persona que vino a visitar San Pedro que vio una ciudad sucia y abandonada, y le di la razón" escribió Mercedes.