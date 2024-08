Enterados del anuncio efectuado por el gobierno local sobre la instalación de un polo de salud en el abandonado edificio de la ex terminal de ómnibus, la Comisión directiva del Centro Universitario Regional de San Pedro remitió un comunicado manifestando su preocupación respecto del traslado de la sede del centro de estudios desde la oficina del ex correo en Salta y Arnaldo hacia el abandonado edificio de la ex terminal de calle Gomendio, previamente anunciado y tramitado formalmente a través de la Secretaría de Gobierno Municipal ante el gobierno provincial y mediante el programa Puentes, destinado de manera exclusiva a Centros Universitarios, proyecto que fuera anunciado el pasado 15 de abril durante un acto de entrega de títulos en el salón dorado del Palacio Municipal.

En su comunicado, la Comisión Directiva del CUR exige conocer cuál será la propuesta universitaria y si existen depósitos de fondos relacionados con el proyecto inicial anunciado.

La preocupación de los integrantes del Centro universitario también comprende el destino de los estudiantes que deciden estudiar en San Pedro durante el año 2025.

