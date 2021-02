El Conservatorio de Música cumple 36 años de vida: ¿Qué se puede estudiar?

Como todos los años, el Conservatorio de Música Carlos Guastavino ubicado en Lavalle 199, propone diferentes formaciones básicas de aprendizaje tanto para aquellos niños y adolescentes que quieran focalizar su estudio en algún instrumento, formaciones docentes y técnicas para aquellos adultos que deseen enseñar y una formación vocacional.

La formación básica (FOBA) para niños y preadolescentes está destinada para aquel niño/a de nueve años al 30 de junio, que tenga el tercer año de primaria cursado y aprobado. Su duración es de seis años y puede estudiar piano, guitarra, saxofón, flauta traversa, percusión, clarinete, violín, violonchelo y bajo eléctrico.

Para aquellos jóvenes de 14 años al 30 de junio, que tengan el segundo año de la secundaria aprobado, podrán desempeñarse en la formación básica (FOBA) para jóvenes y adolescentes. Su extensión es de tres años, y a esa misma lista de instrumentos, se le suma el canto popular. A medida que son más grandes, la formación es más comprimida.

En cuanto a los profesorados y tecnicaturas, la institución ofrece tres de ellos: Por un lado, el Profesorado de Música orientado en Educación Musical que tiene una duración de cuatro años y al finalizar, se le otorgará un título nacional que lo habilita para trabajar en los niveles obligatorios, en el nivel terciario y en el Conservatorio. El Profesorado de Música con Orientación Instrumental, también cuatro años y el título nacional. Por último, la Tecnicatura en Capacitación Instrumental, cuatro años pero NO permite desempeñarse como docente.

Para poder ingresar a los profesorados, el alumno puede ingresar con la aprobación de la formación básica o por medio de dos vías: una FOBA intensiva que a partir de este año su duración es de dos años, o una prueba niveladora. Esta evaluación se llevará a cabo en marzo y es ideal para aquellas personas que hacen música de forma popular, tienen conocimientos pero no encuentra la manera de acreditarlos. Por lo tanto, si se demuestra la capacidad, puede ingresar a los profesorados. Se trata de una formación de pre grado que se puede cursar libre, presencial o con la prueba niveladora.

En el caso de la formación vocacional, pueden inscribirse personas que no buscan un título sino simplemente lo hacen por el placer de estudiar y aquellas que quieran formarse académicamente.

A partir del 17 de febrero, todo aquel que quiera inscribirse podrá hacerlo pero de manera online. Para eso, la institución habilitó varias vías: por teléfono al 425205, por mail a [email protected] (exclusivo para inscripciones) o directamente en su página web https://cmsp-bue.infd.edu.ar/…/inscripciones-ciclo…/

Si bien desde el 1 de febrero el personal comenzó a concurrir al establecimiento, no hay una atención público. En el caso de la gente que no sepa cómo acercar los papeles y demás, llame por teléfono, le darán un turno, la información necesaria, que es lo que se necesita, donde descargar la planilla de inscripción, etc. Si no puede subir todo a la página web, podrá acercarlos pero solo con turno previo.

En cuanto a las clases, por el momento la institución no puede confirmar si serán presenciales o virtuales. La directora del Conservatorio, Mónica Esteve, aseguró que el año pasado “les fue muy bien de forma virtual” y que hubo “grandes logros”.

“Fue adaptarse, reinventarse, los profesores tuvieron que comprarse dispositivos, los alumnos también. Mi hijo cursó bajo eléctrico y claro, ya bastante avanzado, se grababa con el celular pero la calidad del video era malísima. Asique tuvo que comprar una placa de video, invertir para las clases virtuales de instrumentos”, expresó Mónica.

Este año el Conservatorio cumple 36 años de vida. Esteve, quien es alumna fundadora, explicó que lo que tienen en contra es que el edificio en donde están es alquilado. Si bien cuentan con aulas independientes y los alumnos no tienen que pasar por otro salón para ir al suyo, son aulas pequeñas que no tienen ventilación, y por eso es que el lugar no está adaptado para esta pandemia.

Al ser un nivel terciario, hasta el año pasado no recibían los productos de limpieza porque no tienen la copa de leche. “Es complejo, estamos complicados en ese servicio pero veremos, vamos a mirar en positivo, y con la vacuna ojalá podamos en forma presencial o por lo menos cada 15 días los chicos tengan esa clase presencial”, manifestó la directora.

Aunque el Conservatorio es una institución pequeña, cuenta con bastantes alumnos: “Estudiar música es difícil porque te implica, no solamente el hecho de sentarte a estudiar todo lo que tiene que ver con compresión y demás, si no el hecho de todo lo que tiene que ver con el adiestramiento de un instrumento. No es fácil pero tampoco es imposible, se puede”, finalizó Mónica Esteve.