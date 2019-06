El Concejo Deliberante aprobó el nombre de Agenor Almada para el exbalneario

El Concejo Deliberante aprobó hoy por unanimidad el proyecto presentado por el intendente, Cecilio Salazar, para que el espacio público comprendido entre 11 de Septiembre, el Paseo Público, el riacho y el camping Safari, donde estaba el balneario y se está continuando la avenida; lleve el nombre de Agenor Almada, exnadador de aguas abiertas protagonista de diferentes proezas que lo llevaron a ser uno de los deportistas más importantes de San Pedro.

En la sesión ordinaria los 18 ediles levantaron la mano a favor de la iniciativa y no hubo oposición. El primero que se refirió a la cuestión fue el presidente de la Comisión de Planeamiento, Gerardo Pelletier, quien recordó a Almada, destacó sus hazañas y calificó a la idea como "justa": "Agenor Almada es sinónimo de río y me parece que no hay mejor homenaje que ponerle a ese sector, no sólo porque está cerca del río sino porque también es su barrio, donde creció y se desarrolló la familia Almada. Es realmente justo este premio ya lamentablemente habiéndolo perdido pero quienes tenemos 50 años recordamos lo que fue".

Posteriormente, Iván Paz, también de Cambiemos, sostuvo: "Sin desmerecer a todos los que hacen natación y pruebas de resistencia hoy, Agenor logró esto en una época donde los medios en cuanto a equipamiento, conocimiento, entrenamiento y ciencia eran otros, no eran las mismas condiciones de hoy". Y cerró: "Quiero resaltar lo importante de tener referentes, grandes deportistas en la ciudad, de ponerlos en valor e inmortalizarlos con monumentos o nombres en espacios públicos".

Según detalló el intendente en el proyecto, su propuesta se debió a que el "Yacaré del Paraná" fue "un referente del deporte sampedrino por su trayectoria colmada de logros y hazañas" entre las que mencionó "resistir 61 horas atado de pies y manos", haber "conectado a nado en tiempo récord las ciudades de Rosario y Buenos Aires", y "cruzado el Río de La Plata recorriendo 38 kilómetros en 19 horas y 10 minutos rompiendo así también un récord".

Además, remarcó que fue un "ídolo y maestro para muchos jóvenes que gracias a la motivación de sus proezas han incursionado en disciplinas en medios acuáticos y aprendieron a nadar" y que "reconocerlo a lo largo de la historia mantiene vivo su espíritu y pasión por el deporte".

Por último, el Jefe Comunal consideró: "Es sumamente fructuoso para la comunidad en general poseer referentes de esta talla que sigan incentivando la incursión de muchos sampedrinos en el deporte. Entendemos lo provechoso que resulta el deporte para la sociedad, especialmente para los más jóvenes, en cuanto a salud y educación, como así también en temas sociales varios, especialmente integración y contención. Como Estado debemos bregar por el bienestar social que en corto, mediano y largo plazo, seguro se verá favorecido por el deporte".