El Concejo aprobó pedido de informe por la situación del Cementerio

“El cementerio local hace tiempo que es zona de nadie”, dijo la concejala Paola Basso, vocera del bloque Juntos, que elevó el pedido de informes para que el Ejecutivo responda respecto de lo que ocurre en la necrópolis local.

El Concejo quiere saber en qué estado administrativo están los sumarios administrativos contra los empleados involucrados y si hubo medidas preventivas respecto de los acusados de haber estafado a vecinos y vecinas.

La exfuncionaria del Gobierno de Salazar recordó que “hace un par de años, ante la cantidad de denuncias que había, el Ejecutivo decidió llamar a licitación para tercerizar la vigilancia y seguridad. La adjudicataria fue la empresa Riesgo Cero, por la friolera de 13.800.000 pesos, sin que hasta la fecha tengamos grandes resultados, porque las denuncias siguen ocurriendo”.

“Lamentablemente, tenemos que decir que este es un claro ejemplo de que los recursos se malgastan, porque si estamos hablando de millones de pesos destinados a la vigilancia del cementerio y eso no se vuelca en hechos concretos que permitan decir que ha habido un cambio, evidentemente hay algo que no está ocurriendo”, cuestionó Basso.

El presidente del bloque oficialista Frente de Todos, Juan Cruz González, señaló que la problemática lleva sus años. Que hay “por un lado trabajadores que no cumplen bien su función”, en cuyo marco recordó el despido de un empleado sumariado por la misma causa, y que “hay otra arista, que es la complejidad social y la relación que tiene el cementerio con nuestra ciudad, que antes era mucho más visitado”.

“El trabajo que nos falta es ver cómo integramos a la comunidad en el compromiso de cuidado”, dijo González cuando anticipó que el oficialismo iba a acompañar el pedido de informe. Indicó que el director del Cementerio, Américo “Cacho” Quintana, le dijo que “hay mucho para mostrar sobre lo que se está haciendo” en la necrópolis.

Florencia Sánchez recordó que la tercerización generó debate, que “hasta la vista no hay solución” a la problemática y que “la gente tiene miedo”. Por su parte, Gerardo Pelletier dijo que no es que hay actos de vandalismo porque va menos gente sino que, por el contrario, no van porque temen que ocurra algún hecho de inseguridad.