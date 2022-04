El comisario Ferrari no asume en San Pedro: desistió por cuestiones “personales y familiares”

Este martes estaba previsto que el comisario inspector Fabián Ferrari asumiera al frente de la Policía Comunal de San Pedro en reemplazo de Juan Catalano, desplazado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. Sin embargo, el nuevo comisario desistió de hacerse cargo por “problemas personales y familiares”.

La situación fue insólita. Fuentes del Ministerio que conducen Sergio Berni y Guillermo Calviño, los responsables del desplazamiento de Catalano, habían confirmado a La Opinión que este martes era el relevo.

Incluso el propio Ferrari dijo a este medio por la mañana que ofrecería una entrevista una vez que hubiera sido notificado formalmente, lo que ocurriría en la Superintendencia en San Nicolás a las 13.00.

El acto se demoró porque las máximas autoridades regionales de la Policía Bonaerense participaron de la visita del gobernador Axel Kicillof a la ciudad de Arrecifes.

En la Superintendencia estaba todo dispuesto para hacer el relevo formal. Incluso Juan Catalano, que está de licencia, fue convocado para el acto, al igual que el titula de la Comisaría, Andrés Galiano.

Sin embargo, todo fue sorpresa. Alrededor de las 16.00, el comisario mayor, Jorge Monfort, titular de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte II, y el comisario inspector Fabián Ferrari se reunieron y tras ello, el designado nuevo jefe de la Policía Comunal se retiró del lugar sin hablar con nadie.

Fuentes del Gobierno local, de la Policía Bonaerense en San Nicolás y del Ministerio de Seguridad confirmaron a La Opinión que Ferrari desistió “por problemas personales y familiares” de asumir en San Pedro, por lo que todo volvió fojas cero.

Mientras tanto, Juan Catalano ya no sigue como jefe de la Policía Comunal porque está de licencia, con el desplazamiento de su cargo confirmado por las autoridades ministeriales y con nuevo destino. Al frente de la dependencia sigue el segundo de Catalano, el comisario De Marco, de manera interina.

En las últimas horas hubo un fuerte respaldo político local a la gestión del conductor del Gabinete Criminológico de la Comisaría, el oficial principal Guillermo Turci, con un pedido especial al Ministerio de Seguridad para que no se lo removiera a él también del cargo.

Turci había pedido una licencia extraordinaria, convencido de que el relevo de Catalano implicaba también el propio, teniendo en cuenta la responsabilidad que le tocaba como Jefe de Calle en la gestión del desplazado jefe de la Policía Comunal.

Hay quienes dicen, en estricto off the record, que ese pedido del Gobierno por el Jefe de Calle podría haber sido parte de la decisión de Ferrari de no asumir, porque habría entendido que no correspondía que le impusieran el equipo de trabajo.