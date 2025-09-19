El club Huincaló festeja su 79° aniversario con una cena show que tendrá lugar este sábado, a las 21.30, en la sede de la institución ubicada en Bottaro 2800.

El evento contará con un menú que incluye chorizos, ensaladas varias, lechón, costillares de novillito y postre a elección. Además habrá servicio de cantina y estacionamiento para quienes asistan.

La entrada tiene un costo de 25.000 pesos y los asistentes deben llevar sus propios cubiertos.

Quienes deseen asistir sólo al show podrán ingresar después de las doce de la noche por un costo de $ 5000.

Las tarjetas pueden comprarse comunicándose a los números 3329 69 5289, 3329 38 8224 y 3329 50 7303 o acercándose a la cantina del club.

