El Centro de Comercio celebra sus 92 años con cena show
La entidad que nuclea a comerciantes y empresarios sampedrinos festejará su aniversario el sábado 15 de noviembre a las 21.00. con buen menú, sorteos y tres shows para 150 personas.
El salón de los espejos del Centro de Comercio e Industria de San Pedro lucirá de fiesta el próximo 15 de noviembre para celebrar los 92 años de la institución.
La velada comenzará a las 21.00 y promete una exquisita y completa cena, música en vivo, sorteos y momentos especialmente emotivos relacionados con la fecha.
El show central estará protagonizado por el humorista Alejandro Gardinetti, reconocido como “el Rey del chiste corto”, lo que garantiza momentos de absoluta diversión.
El costo de la tarjeta de asistencia es de $ 85.000 por persona y se dispone de 150 lugares, como límite, para el evento
La entidad anfitriona apunta a generar momentos de camaradería entre comerciantes, empresarios, emprendedores y vecinos de la ciudad que forman parte de la institución.
Quienes requieran más información sobre la venta y reserva de tarjetas podrán concurrir a la sede de Mitre y San Martín o por WhatsApp institucional 3329 59 9000.
