El cementerio otra vez en la mira: Reclaman que se encuentra "deteriorado y prácticamente abandonado"

En la semana se conoció la insólita situación que atravesaba el cementerio luego de que ladrones robaran 170 metros de cable y dejaran el lugar sin luz y sin agua. La situación, según reportaron desde Obras Públicas, se solucionaría este jueves, pero este sábado por la mañana vecinos reportaron a este medio que todo sigue igual "y peor".

Junto con imagenes tomadas en el predio, intentaron reflejar el estado de "deterioro y abandono" en el que se encuentra el lugar y expresan que consideran urgente que "se invierta y se limpie".

"Cementerio y bajo puerto zonas abandonadas, muy triste", "cobran un montón de impuestos y no son capaces de cortar el pasto" y "es terrible el abandono que hay", fueron algunos de los comentarios que otros vecinos dejaron en Facebook luego de ver las fotos que fueron recientemente tomadas.

Otros, consideran que la limpieza y el orden es responsabilidad de aquellas personas que van a visitar a los difuntos: "Tanta queja, vayan y ocupensen de cortar el pasto y mantener el orden antes de estar rompiendo las bo..., el abandono mayor es de la gente que tiene familiares ahí, ocupensen cada uno y fijensen como cambia todo", expresaban.

Si bien no es la primera vez que vecinos reportan situaciones similares en el cementerio, éstas parecen ser problemáticas que no logran resolverse o un espacio que aún no saben cómo administrar y cuidar correctamente.