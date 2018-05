El campeón del Apertura Jorge Santiso clasificará al Torneo Regional Federal Amateur

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le homologó el certamen que se está disputando a Liga Sampedrina (LDS) y, por consiguiente, quien lo obtenga se quedará con el único cupo a la primera edición del campeonato que realizará en 2019 en reemplazo a los federales C y B. Si el ganador no tiene personería jurídica, no podrá competir. Sportivo Baradero lo jugará por haber competido en 2017 en el B.