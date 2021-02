El calvario de un joven en vacaciones: hizo 600 kilómetros en taxi para internarse porque su prepaga no lo asistió

Leo es un joven sampedrino que viajó a Monte Hermoso a disfrutar de sus vacaciones pero por una complicación en su salud que la prepaga Swiss Medical no atendió, vivió un calvario hasta tanto llegó al Hospital Italiano de Capital Federal donde permanece internado.

Fue su mamá, Olga, la que publicó en Facebook un extenso y minucioso descargo de lo que le ocurrió a su hijo y tuvo en vilo a la familia: “Mi hijo fue intervenido de nariz, boca y garganta a mediados de diciembre en el Hospital Italiano. Esta semana se encontraba en Monte Hermoso de vacaciones y espontáneamente comenzó a sangrar por nariz, de una manera severa. Sangraba tanto que termino vomitando la misma sangre que tragaba por detrás de su nariz”.

Leo fue internado en el Hospital de la ciudad balnearia donde no hay otorrinolaringología. Al consultar en el nosocomio de Bahía Blanca, les indicaron que sólo aceptaban a ciudadanos locales. En contacto con el médico que lo intervino en Buenos Aires, Carlos Sebastián López, le recomendó al paciente que vaya al Hospital Italiano y desde Monte Hermoso se solicitó su derivación.

La situación se dio el miércoles 10 de febrero. Mientras Leo aguardaba el traslado y seguía “sangrando” además de sufrir “desmayos”, su familia se comunicó “al menos ocho veces” con la prepaga Swiss Medical sin pero no le dieron “respuesta de nada”: “Me dijeron que era un tema de derivación, que no hablaban en derivaciones con nadie que no fuera médico y que no llamara a emergencias. Llamaba a información y allí me decían que no tenían nada que ver. En ningún momento se molestaron en saber si él estaba bien, o de tenernos al tanto de cual era el problema con la ambulancia”.

Y, enojada con la difícil situación que atravesó, recalcó: “Es absolutamente vergonzoso que después de estar afiliado durante mas de 10 años no se tenga la cortesía de, al menos, fingir que les importa realmente la salud de sus afiliados”.

En Monte Hermoso, Leo firmó el miércoles por la noche el alta voluntaria y se fue alrededor de las 22.00. Inmediatamente, tomó un taxi que abonó su familia y recorrió 600 kilómetros hasta el Hospital Italiano en Capital Federal donde está internado. Allí, descubrieron que en el centro de salud de la localidad balnearia le lastimaron el tabique operado.

En las últimas horas, tal contó su mamá en Facebook a otros usuarios que se preocuparon por la salud de su hijo, fue operado nuevamente y se recupera en el sanatorio privado: “En el quirófano encontraron el problema de su hemorragia: era una arteria de difícil acceso la que sangraba. Así que repararon el problema”.