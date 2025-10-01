El buque Calobra, de 179 metros de eslora y bandera de Malta, arribó al puerto de San Pedro el domingo pasado procedente de Punta Arenas, Chile.

Amarró por la tarde en el muelle elevador de la terminal portuaria y carga 32.190 toneladas de Soja y Maíz a granel para trasladar a puertos de Estados Unidos.





