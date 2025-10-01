El buque “Calobra” transportará soja y maíz desde San Pedro a Estados Unidos
El buque de bandera maltesa carga soja y maíz a granel en el muelle elevador del puerto de San Pedro
El buque Calobra, de 179 metros de eslora y bandera de Malta, arribó al puerto de San Pedro el domingo pasado procedente de Punta Arenas, Chile.
Amarró por la tarde en el muelle elevador de la terminal portuaria y carga 32.190 toneladas de Soja y Maíz a granel para trasladar a puertos de Estados Unidos.
Puede interesarte
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión