El boom del “Suizo Sampedrino” en pandemia: lo juegan ajedrecistas de todo el mundo y llegó a las 35 ediciones

El ajedrez es uno de los pocos deportes a los que la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus decretada en marzo de 2020 no impidió realizar competencias porque es una disciplina amoldada a la virtualidad. Aunque San Pedro no cuenta en la actualidad con muchos jugadores, el “Suizo Sampedrino” del Círculo de Ajedrez local es furor en internet.

La iniciativa fue de Fausto Penino y Hugo Sosa quien explicó a La Opinión que en pandemia hicieron “torneos y encuentros virtuales”: “Nos encontramos jugadores de la zona como San Nicolás, Escobar, Pergamino, Villa Constitución, Casilda y más ciudades, armamos un grupo y a partir de ahí hacemos los torneos. Se empezó a sumar gente de diferentes lugares, todos amateurs”.

El primer paso adelante del campeonato fue la inclusión de jugadores profesionales, dijo el abogado: “Se empezaron a sumar jugadores profesionales con títulos, maestros y maestras, y gente de otros países como Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Rusia, México e Italia. Semana a semana se van sumando más”. Actualmente, son 350 personas las que integran el grupo y participan de los certámenes.

La semana pasada hubo dos eventos virtuales a través de la plataforma Lichess que es la que se utiliza para todos. Uno se realizó el martes 25 de mayo y compitieron 78 jugadores, entre ellos Juan Pablo Hobaica quien es profesional y lo ganó. El jueves 27, en tanto, fue la 35ª edición del “Suizo Sampedrino” con unos 60 ajedrecistas y el triunfo lo obtuvo Mariano Pereyra de Chivilcoy seguido del cubano Valentín Marzo y Diego Donnet de Esperanza, Santa Fe.

Las partidas del torneo que fue a siete rondas con un ritmo de juego de 4 minutos se transmitieron en vivo por YouTube. De San Pedro participaron, y lo hacen a menudo, Mariano Villacampa, Sosa, Penino, Matías Tarragó, Ricardo Uguet, Juan Curto, Ana Balladares, Javier Dicenzo, Cristian Ibañez y Nahuel Cabrera quien actualmente vive en Chaco.

Que el “Suizo Sampedrino” hay cruzado fronteras no es un hecho menor para Sosa: “San Pedro no tiene un club o una estructura donde se practique el deporte. No tenemos gente tampoco porque somos re pocos lo que jugamos. Competimos contra clubes y jugadores que tienen sueldos con profesores de ajedrez. De la nada empezamos a armar esta movida y el jueves pasado hicimos el ‘Suizo Sampedrino’ número 35. Fueron 35 semanas casi consecutivas de hacer torneos con gente de diferentes lugares”.

Junto a Penino, el letrado tiene como objetivo “fomentar la actividad” que tuvo su pico en las décadas “del 70 y 80”. “Siempre hubo ajedrez con altibajos, pero ahora estamos en una parte baja. Lo que no queremos es que se pierda, la idea de esto es sembrar una semilla y que empiece a florecer de nuevo en San Pedro”.

Actualmente, la única escuela de ajedrez en la ciudad funciona en Villa Igoillo con Matías Tarragó como profesor, contó Sosa: “Ahora tuvo que parar por el tema de la pandemia, pero la idea es darle continuidad. Matías armó muchos chicos que los llevó a competir a muchos lados, todo ad-honoren”.

El próximo jueves a las 22.30 el “Suizo Sampedrino” tendrá una nueva edición virtual a través de Lichess donde ajedrecistas locales, de la zona y el mundo volverán a reunirse para competir en el certamen ideado por jugadores locales y que llegó a lugares inesperados.