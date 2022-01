El agradecimiento de Carlos, el ganador del premio de Sin Galera

Carlos fue el ganador del premio de “Lo de Urbano” del día sábado del programa de Sin Galera y mandó este mensaje, “Le quería agradecer a Lilí, a Sin Galera, a todos por el premio, regalo que me hicieron de “Lo de Urbano” con los sandwiches de miga que he ganado. Gracias, estoy muy contento y muy feliz. Que la pasen bien, un programa espectacular tienen ustedes, a veces los puedo ver, a veces no, pero les agradezco un montón por todas las noticias, por todo”, expresó el oyente.