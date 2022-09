El administrador del Hospital agradeció al personal en un emotivo posteo

Y fue un buen día, a pesar de estar siempre al límite, todos los que trabajamos en el hospital estamos encontrando el ritmo, ese que va a la par de las necesidades de nuestros pacientes. Hoy al servicio de traslados y el personal de derivaciones, porque no se cuenta, pero se hace…



Un chofer tres horas en un hospital de La Plata tratando de ubicar y traer insumos para un paciente oncológico. Fuimos a dejar otro paciente y a pesar de estar desde la madrugada con un médico, dan las ganas de volver loco a un hospital inmenso y demorar el regreso para traer algo que es vital para alguien, que todos los días estamos al lado de su pelea por la vida.



Y fuimos y venimos con pediátricos de nuevo, pacientes con estudios a tomografías y otros todo el día. A última hora armar otra ambulancia con otro chófer para buscar a Emiliano de alta, paciente al cual en dos semanas llevamos tres veces para estudio y preparar su intervención quirúrgica. Al que el viernes de la semana pasada llevándolo nos encontró el feriado sorpresivo, y otra vez un chófer tratando de ingresarlo en ese día tan complicado por qué afectó el funcionamiento de todo el país.



Y hoy en lo que teníamos, con alguien que sube sin ser su obligación nuevamente a buscar a Emiliano que se transformó en una hermosa causa común de todos y vuelve de alta con un enorme alegría.



Y no importa que problema de salud tenía, solo que conseguimos que tenga una vida diferente.



Felicitaciones a los correcaminos de los choferes, que no solo son eso, son los que ayudan al médico cuando se complica, asistentes de todo lo que en algún momento se necesita…



A los que están al teléfono, para pedir la derivación una y mil veces, con la misma desesperación que si fuera tu hijo o un familar. A la hora que sea la pelean en todo.



A los enfermeros que suplen al médico, para que esté descansado cuando lo necesitamos para aguantar a un paciente que tiene que llegar.



A los de mantenimiento de la flota del municipio que reniegan para encontrar lo que hace funcionar los fierros, y le damos km y km tratando que esten operativas las unidades.



A los que estamos al frente nos pone muy contentos, estár en el esfuerzo diario, el que no se ve, por qué garpa más el reclamo de algunos que con razones seguramente reclaman por qué no todo se puede a veces.



Porque se caen cuando no llegamos a tiempo, corren pero Dios decide.. igual el esfuerzo es tan grande que muchas veces no se ve. ¿Importa? La verdad que no, por Emiliano o Jorge que no tienen apellidos, pero hoy dimos lo mejor….

