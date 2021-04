El abogado del loteo de Sbert y Aulí: “Hubo un pedido de dinero, explícito, y una amenaza”, denunció

Vecinos de un loteo ubicado en calle Mateo Sbert, entre Aulí y Bozzano, reclamaron ante La Opinión & Sin Galera tras haber sido infraccionados por construir sin autorización en ese terreno que adquirieron a una inmobiliaria ubicada en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Publicidad

Mientras los vecinos contaban la problemática, tomaron contacto con el abogado de la inmobiliaria, identificado como Luis Ferrari, quien explicó la situación pero además aseguró que denunciará penalmente a la Municipalidad por “asociación ilícita e intento de extorsión” y calificó de “imbéciles” y de “banda de mafiosos” a los funcionarios locales.

“Estoy en el tema del hostigamiento que se está llevando a cabo con estas personas, que lo único que pretenden es hacerse esta vivienda. Los municipios ya parece que a los pobres los quieren descartar. Entonces los loteos que permiten son de 600 metros cuadrados y la gente pobre no tiene acceso”, dijo.

En realidad no son de “600 metros cuadrados” sino de 800 y eso es así porque lo manda la ordenanza de uso y ocupación de suelo, que como explicó Javier Silva, secretario de Obras Pública, bien podría abordarse para rezonificar, pero de todas maneras habría problemas por las medidas en las que dispusieron vender los lotes, que son de 7,6 por 20 metros, de 125 m2.

“El Municipio se enoja y esto es un delito por el cual ya hemos presentado la causa y le vamos a alcanzar una copia de la demanda por asociación ilícita y por intento de extorsión”, disparó el abogado.

Ferrari dijo que “la ordenanza vigente va contra la madre de las leyes, que es la Constitución, y le quita la posibilidad de hacerse una vivienda a una persona”, en alusión a la San Pedro 2000, que rige el uso y ocupación del suelo en San Pedro.

“El boleto dice que es condominio, que hay que aprobar los planos primero y que debe someterse a la ley de propiedad horizontal”, detalló el abogado. No dijo, por cierto, que el régimen de condominio y el de PH son dos cosas distintas y que, en cualquier caso, ambas deben cumplir con lo que manda la ordenanza, que después de todo es nada menos que el Código Urbano local.

“Acá la gente no se niega, lo que pasa es que acá hubo una extorsión. El agua y la luz son servicios elementales para el desarrollo de la vida, no se puede jugar con la gente”, se quejó el abogado. Es que como están las cosas los vecinos no pueden acceder a esos servicios.

“El propietario no habrá pasado por la oficina con el sobre correspondiente, estoy convencido”, dijo el abogado.

“¿Está denunciando que le pidieron coima?”, preguntó La Opinión. “Sí, sí. Hay un pedido de dinero explícito y una amenaza”, aseguró Ferrari.

El abogado consideró que “el Municipio tiene que estar para beneficiar a la gente” y advirtió que irá a la Justicia para hacer cumplir lo que entiende son derechos de quienes compraron esos lotes y hoy se encuentran con esta problemática.

En ese marco, disparó contra los funcionarios de la Muncipalidad: “Cuando hay este tipo de imbéciles en el poder, que en la Argentina los tenemos por todos lados, ocurren estas cosas, los damnificados siempre son los inocentes”.

“Lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Ya se notificó ante la Secretaría de Energía de la Nación el brutal abuso que se hace contra estos pobres familias que lo único que piden es un medidor para pagar la luz”, dijo el abogado, Luis Ferrari.

Tras esa nota, el secretario de Obras Públicas, Javier Silva, recibió a La Opinión en su oficina para explicar la situación de ese terreno y el loteo. Fue claro respecto de cómo debe abordarse el tema desde la legislación vigente y detalló los pasos que deberían haberse dado antes de vender a cada uno de los copropietarios.

Además, se refirió al presunto pedido de coima: “Lo invito a que haga la denuncia correspondiente”, dijo y agregó: “Lo vamos a acompañar”. En ese marco, además, señaló que nunca hubo ninguna presentación sobre ese loteo en la Municipalidad como para que alguien le haya insinuado algún tipo de pedido de soborno para “mover” el expediente.