El 65 % de los adolescentes no se siente escuchado por los adultos

El grupo de estudiantes de secundario que llegó hace algunas semanas a Sin Galera para contar su experiencia en el Parlamento Juvenil del Mercosur se quedó en el programa para participar con sus inquietudes de adolescentes a partir de una serie de premisas que plantearon y que sostienen la tarea periodística que ahora desarrollan, con las redes sociales, especialmente Instagram, como espacio concentrador de las consultas a su generación respecto de temas que les interesan.

Tras las primeras conversaciones en las que se pusieron sobre la mesa una serie de tópicos a tratar, apareció con fuerza el tema de la convivencia escolar, con el bullying y las relacionas con los adultos –padres, docentes y directivos– como punto de conflicto.

Ello disparó la primera propuesta: consultarle a sus pares a través de Instagram respecto de qué espacios tienen para contar sus problemas, qué vínculos construyen con los adultos y si hay lugar para que los mayores escuchen sus problemáticas, les presten atención y contribuyan a mejorar las situaciones planteadas.

“Nuestra generación tiende a decir que no se siente escuchada. ¿Vos te sentís escuchadx?, preguntaron. "Por suerte, sí", y lamentablemente, no" eran las opciones. El resultado fue revelador y repuso una temática que desde hace mucho tiempo no encuentra cauce: el 65 por ciento de los que respondió la encuesta aseguró que no se siente escuchado.

Para los que consideraban que se sentían escuchados había una pregunta más: del 1 al 10, ¿qué tan escuchado te sentís? También preguntaron a sus pares dónde se sentían más escuchados: en casa, en la escuela o en un grupo de amigos. La respuesta fue abrumadora: son sus pares quienes les prestan atención y contención.

“Se dice que no es que no nos escuchan sino que no decimos las cosas en el lugar correcto. ¿Qué pensás de esto?”, consultaron. Aquí el resultado fue más parejo y la percepción de los adolescentes que respondieron es muy interesante para pensar abordajes: el 51 por ciento dijo que puede ser que no digan las cosas donde corresponden y el 49 % se inclinó por señalar que no es así.

Cuando al grupo le tocó contar el resultado del relevamiento que hicieron en Instagram tuvieron la oportunidad de ser escuchados por Alejandro Castro Santander, reconocido especialista en convivencia escolar y autor de numerosas obras relacionadas con el tema, quien luego respondió sus preguntas.

El psicopedagogo sostiene que el sistema educativo está “desacoplado” de la realidad: “La escuela es del siglo XIX, los docentes del XX y los estudiantes del XXI”. Sus investigaciones advierten que más del 70 por ciento de la población tiene una percepción con doble estándar: dicen que la educación argentina es “mala o regular” pero que “no hay problemas” con sus hijos, sino con los demás.

“Cuando el problema es lejano, lo tiene otro, no influye en la opinión general y se va diluyendo”, señaló y consignó que “la educación no ocupa lugares centrales en las preocupaciones públicas”, según los relevamientos que año a año hacen para analizar el tema. “Es un tema romántico, todos lo tocamos, decimos que todos los problemas son de educación, pero no hacemos nada”, disparó.

Para Castro Santander, las problemáticas relacionadas con la convivencia escolar y la violencia autoinfligida, con el tema del suicidio adolescente como parte, las cifras son alarmantes. Unicef reveló el año pasado que en la Argentina es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. “La gran crisis a nivel global es de convivencia, de comunicación”, sostuvo.

“La soledad, la depresión, el suicidio, el parasuicidio, todas las formas”, dijo, son parte de la preocupación, y respondió las preguntas de los parlamentarios, relacionadas con mejorar las relaciones entre pares y adultos en las escuelas.

“La relación entre clima educativo y calidad educativa es un factor muy importante, el clima de convivencia tiene una incidencia directa”, sostuvo Castro Santander. En ese sentido, el especialista aseguró que “el bullying es un emergente de haber hecho muy mal las cosas que tienen que ver con comunicación y convivencia”.

Los adolescentes necesitan “cercanía, protección, afectividad”, advirtió, como un mensaje que abarca a todos: a los adultos en casa y en la escuela, a los amigos y a los compañeros de colegio.

El 67 por ciento de los que respondieron la encuesta no escuchó la entrevista que los chicos, junto a Lilí Berardi, hicieron al especialista en convivencia escolar Alejandro Castro Santander. Ello disparó una nueva encuesta en Instagram, con el objetivo de plantearles a sus pares, a partir de algunos aspectos planteados por el psicopedagogo, consultas relacionadas con cómo ven la escuela y el sistema educativo en general.

"El especialista habló de que el cambio en el sistema debía ser de raíz. ¿Creés que debe ser así o podrían sólo cambiar algunos detalles?", consultaron. El 70 por ciento respondió que el cambio debe ser "de raíz", lo que da cuentas de un descontento que no siempre se traduce en tarea conjunta para mejorar, aunque algunas experiencias de centros de estudiantes en varias escuelas de la ciudad señalan que siempre hay quienes se sienten parte del problema y de la solución.

Castro Santander "planteó que las soluciones deben ser integrales y complejas, no basadas en grupos específicos. Nosotros llegamos a la conclusión de que hay que pensar en estrategias, actividades y acciones para mejorar las relaciones interescolares", señalaron los parlamentarios.

Tras la entrevista, destacaron que el especialista en convivencia escolar hizo hincapié en "fallas dentro del sistema educativo que conllevan a la falta de comunicación y contención dentr de las instituciones, familia y grupos de pares".

Ello les disparó la encuesta que hicieron a través de Instagram para el programa siguiente, relacionada con el funcionamiento del sistema educativo y la percepción de los propios estudiantes.

El 74 % dijo que no está conforme con el sistema educativo vigente en San Pedro y el 61 % aseguró que no le gusta el funcionamiento de la escuela a la que concurre.

Un sábado, Tomás Atencio, Roberto Fontana, Tiara Sánchez, Julieta Reingruber, Lys Novo e Isis Medina llegaron a Sin Galera para ser entrevistados acerca de su experiencia en el Parlamento Juvenil del Mercosur. Eran parte del grupo que representó a San Pedro en La Plata.

Terminado el programa, dijeron que les gustaría participar y exponer cada sábado problemáticas relacionadas con los adolescentes. Desde entonces, son parte activa de las emisiones y cada semana producen su espacio con los temas que consideran son de relevancia para su pares y para el vínculo con los adultos.

Se sumaron a la aventura radiofónica de la que ya participan Juanita Lafalce, Ángel Banegas y Manuel Rodríguez. Son jóvenes. Hay quienes dicen que son el futuro. Ellos saben que son presente.