Eduardo Polimante renunció a la UCR y formuló denuncia por el presupuesto municipal

La decisión de alejarse del partido en el que milita desde que nació, se produjo en la misma noche en que la legislatura bonaerense buscó el atajo para la reelección de los intendentes que una ley aprobada a iniciativa de María Eugenia Vial prohibía expresamente por más de dos períodos consecutivos.

Esa mañana, el ex concejal y diputado provincial llegó a la redacción de La Opinón con el texto de su dimisión. Días después reveló también que junto a su agrupación “Volver” efectuó una presentación ante el Tribunal de Cuentas para señalar que en el presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2022 se omitió la inclusión de la ordenanza que impone la inclusión de un porcentaje de dinero para el denominado “Presupuesto Participativo”, una modalidad que en muchos municipios permiten que sean los vecinos quienes deciden las prioridades de ejecución de esa partida de dinero.

En esa presentación que ya había sido remitida al municipio y al concejo deliberante, Polimante expone que la ordenanza N° 5967 fue sancionada en 2011 y nunca fue ejecutada. Hace pocos días en el recinto, la presidenta del cuerpo le respondió a una Mayor Contribuyente que si bien esa norma está vigente es responsabilidad del ejecutivo hacerla cumplir. Ante esa respuesta, el ex legislador dio los pasos previos para lo que pueda constituirse en una denuncia judicial si no recibe explicaciones o motivos por los cuales no se ha ejecutado esa partida presupuestaria.