Eduardo Génova apunta a una mala búsqueda del avión desparecido

La aeronave desaparecida el pasado lunes estaba al mando de Matías Ronzano. Partió de San Fernando con y Facundo Vega y a Matías Aristi, hijo del dueño de una conocida bodega mendocina.

El turbo hélice bimotor marca Mitsubishi, matrícula LV MCV, salió anteayer a las 14.30 despegó con un plan de vuelo que debía arribar a las 18.30 a la terminal aérea de la localidad formoseña de Las Lomitas pero minutos después y tras recorrer sólo 17 kilómetros perdió todo contacto y dejó de percibirse en los radares.

"Me entero por un grupo de whatsapp, aparece la foto del avión que usa Matías, soy amigo del padre", dijo esta mañana el ex presidente del aeroclub, piloto comercial y fumigador Eduardo Génova para describir la situación en la que tomó conocimento de la desaparición del avión que tripulaba el hijo de su amigo.

"Yo le avisé al padre, lo relacioné con un aterrizaje de emergencia que tuve yo hace unos meses" en el que tuvo que caminar más de 50 kilómetros para reportar que estaba con vida y razonó, "por ahí no es que está desaparecido… tranquilizate y así".

Cuando comenzó a averiguar las características y demoras que hubo para declarar la emergencia y comenzar la búsqueda dispuesta por la autoridad aérea, entendió que se estaban comentiendo graves errores.

"Empecé a chequear la información y como todas las cosas en este país, hasta que lo confirmé extraoficialmente y para esto los medios habían dicho que habían encontrado el avión con los ocupantes muertos", detalló durante el programa Sin Galera y agregó: "Me tuve que hacer pasar como comisario mayor para que empiecen a movilizar, recién a las tres y cuarto de la mañana me comunican que el avión estaba desaparecido y que era falsa la información de los ocupantes muertos. Esperamos hasta el otro día, anduvieron buscando así nomas y me puse a investigar cómo había sido la búsqueda; estaban dando vueltas ahí nomás. Dije acá hay que hacer algo, entonces convoqué en Facebook a los pilotos" para colaborar en el rastreo a mayor distancia

"El piloto es un chico de trabajo y su padre es profesor de golf, una familia normal", ilustró Génova y destacó que se trata de "un avión relativamente importante que también participó en Malvimas y que está muy bien mantenido. Volaba el dueño y lo usaba su familia también. Es una familia que tiene bodegas en Mendoza, recontra conocida en Bragado".

El sampedrino arriesgó en principio la hipótesis del accidente pero también admitió: "no sé, hay comentarios de que a este señor lo habían querido secuestrar antes, nosotros lo que queremos es encontrarlos. Una vez que se encuentre se va a saber todo y después se investigará".

La aeronave desparecida tiene autonomía para recorrer 1.600 kilómetros. "Desde San Fernando a Las Lomitas hay 1.000 kilómetros", concluyó Génova.