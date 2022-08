Ecocidio: “¿Le importamos a alguien?”, la carta de Sabrina Cannata

Buen día. Recién me despierto y como siempre miro la ventana para ver el día que hace. Y me encuentro con esto. Con esta exagerada cantidad de humo, es tanto que ni puedo ver el cielo, es tanta contaminación que no puedo ni siquiera respirar, soy asmática y ya arranqué el día, con la nariz tapada y con ardor, y el pecho por de más cerrado, súper agitada y con la garganta a la miseria.



Yo no sé quién se está ocupando de dañar tanto nuestro medio ambiente y nuestra salud, esto ya es mucho, por favor. Yo no sé que es lo que podemos hacer, pero sinceramente ya no podemos vivir así. Como yo debe haber muchas personas con enfermedades crónicas pulmonares, que este tipo de cosas le afectan y le hacen mal. Supongo que como a mí me hace re mal, a la gente sana también le debe afectar, a nuestros hijos, respirar este aire tan contaminado debe afectarle a sus pulmones en desarrollo.



Me pone triste al punto de querer llorar que estén haciendo esto, no sé la razón pero desde que tengo uso de razón nunca había visto que quemarán tanto, siempre viví en el bajo y no me acuerdo de haber vivido tapada en humo, sin poner ni siquiera respirar.



Yo no puedo creer que sea legal quemar tanto ecosistema, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Le importamos a alguien? ¿Alguien puede hacer algo al respecto para parar esto por favor? ¿Nadie se da cuenta de la factura que esto nos va a pasar en verano? ¿Nadie piensa que estos cambios climáticos de un día humedad y calor y al otro frío polar es porque estamos dañando el medio ambiente? Nadie se da cuenta que esta destabilización del clima, es causa de tanta contaminación ambiental que estamos haciendo día a día? Yo pienso mucho que este verano que se viene, gracias a estás quemas, va a ser el peor que vamos a vivir. Nos vamos a morir de calor, a tal punto que va a ser inaguantable. Y eso va a ir empeorando, los inviernos van a ser más fríos y los veranos más calurosos, con el tiempo va a ir empeorando cada vez más hasta que todo se vaya al carajo.

¡Ley de humedales ya! Por favor tomemos conciencia con tiempo, si esto se nos va de las manos, va a ser tarde y no vamos a poder solucionar todo el daño que estamos haciendo. Yo no he podido ir a las marchas, pero creo que deberíamos ir en horario que “los importantes” estén dentro de la municipalidad así nos van a escuchar, cortando calles, haciéndonos escuchar realmente. De día. Que todos nos vean. Es una opinión, yo creo que debemos hacer marchas en el momento pico de San Pedro dónde molestemos tanto que tengan que venir a escucharnos, que no les quede otra más que venir. Yo no puedo vivir así, y no quiero acostumbrarme como hacemos siempre con todo. No dejemos que esto siga. #LeyDeHumedales #SanPedroBajoHumo