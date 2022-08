Ecocidio en las islas: tras la movilización, el intendente encabezó una conferencia de prensa con los jefes de los brigadistas

Luego de la masiva movilización frente a la Municipalidad, que durante una hora y media esperó que el intendente interino Ramón Salazar saliera a dialoga con los manifestantes, el Gobierno local convocó a una conferencia de prensa para explicar cuál es la tarea que se lleva adelante para combatir los incendios en la zona de islas.

Se refirió a la movilización el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, quien dijo que si bien creía en “la buena voluntad de quienes se movilizaron anoche al Municipio”, cuestionó a “un grupo minúsculo” que “agredió verbalmente al intendente”.

“Aquellos que estamos día a díatrabajando también nos sentimos agredidos, porque el intendente es la cabeza conductiva política, agresiones infundadas, golpear la puerta, los vidrios, le doy la justa trascendencia porque fueron pocos, pero existieron, el derecho a manifestarse está pero debe ser de manera ordenada”, se quejó Givonettoni.

Ramón Salazar, por su parte, apuntó contra los productores de la zona de islas, a quienes responsabilizó de los incendios, que, aseguró “son intencionales. “No podíamos creer la cantidad de humo que había en San Pedro”, dijo.

“Verlo de arriba te genera más bronca, y más bronca genera que estos incendios son intencionales, y hay gente que se beneficia con esto y lo hace con una razón exclusiva, que es ganar dinero y esta no es la forma”, cuestionó el intendente.

Salazar anunció que esta semana enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que permita establecer sanciones y multas desde el ámbito local a quienes provoquen incendios en las islas ubicadas en jurisdicción de San Pedro.

“No me importa de quién sea, no puede ser que nos hagan padecer esto y se llenen los bolsillos, esta no es la forma de producir, no se puede atentar contra toda la población, no les importa nada”, sostuvo.

“Tenemos que ir contra los dueños, no tienen vergüenza; lo jueces y los fiscales tienen que actuar, nosotros vamos a ir a fondo, pero necesitamos la colaboración de la Justicia”, pidió Ramón Salazar.

Luciano Machado encargado operativo del comando del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, perteneciente a la Dirección Nacional de Parques Nacionales, tomó la palabra para destacar la colaboración de la Muncipalidad y agradecer a Ramón Salazar y a Esteban Sanzio, intendente de Baradero.

“Estamos operando con lo aviones desde San Pedro y con los helicópteros desde Baradero, por una cuestión logística. Se está trabajando en tres incendios, Ibicuy, Falso Alsina y Gaucho Viejo, dos en Entre Ríos y uno en Buenos Aires”, explicó y agregó que otro equipo trabaja en San Nicolás, sobre los fuegos frente a Villa Constitución.

“Estamos trabajando para contener los incendios, apagarlos y que vuelva todo a la normalidad, sabemos que es muy difícil vivir en el humo. Desde el Estado nacional con las provincias se está haciendo todo lo posible”, dijo.

El representante de Defensa Civil de Entre Ríos dijo que entienden “la bronca de todas las ciudades que reciben la afectación directa” de los incendios en jurisdicción de esa provincia y planteó: “La superficie del delta es inmensa, carece de infraestructura para movilizarse, por eso los medios aéreos y el apoyo hidrante, porque no existe la posibilidad de un bombero trabajando con una manguera”.

“La Dirección de Catastro de Entre Ríos puso toda la información catastral a disposición del Juzgado Federal de Victoria”, dijo respecto de las denuncias penales que tramitan en ese fuero, presentadas por el Ministerio de Ambiente de la Nación.