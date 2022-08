Ecocidio en las islas: ¿qué dicen los sampedrinos?

Amelia: Impresionante el olor a humo, desperté a la madrugada absorbiendo todo eso, cómo afecta la respiracion. Me imagino a los abuelos y niños, más a aquellas personas asmáticas. ¿Qué pensarán hacer las autoriades? Pido pena máxima a aquellos que mandan a prender fuego. Son asesinos contra todos, tanto personas como animales y plantas.

María Fernanda: Hartos ya del humo, no podemos seguir así

Lorena: Vivo por la zona de la Esc 27, olor a humo hasta dentro de mí casa, imposible seguir así

Claudia: Yo con nebulizaciones, tos, dolor de garganta. A los que mandan a prender fuego hay que atarlos a un árbol y dejarlos ahi.

Blanca: Mucho dolor de cabeza!

Santi: Recién ahora se me pasó un poco, pero llevo tres días con dolor de cabeza y alergias por el humo.

Gabriela: A los gobernantes no les interesa. Lo único que importa es la plata, las fotos y “hacer que hacen”.

Ale: Me levanté y el humo es imposible respirar

Zuly: Hasta que despierten los inútiles que les corresponde encargarse del tema. Estamos intoxicados. País decadente. Maldigo todo esto

@ad.eco: Por favor no se puede ni respirar, hasta cuándo no se va hacer nada? El campo es responsable de esta forma productiva. El estado debe sancionar a los responsables!!! Ley de humedales YA!!!!

Mel: Vivo en calle Irlanda y hoy desperté con el humo adentro de la casa. Es imposible ya.

Andrés: Ustedes son los que realmente pueden hacer algo y no lo hacen.

@khalibann: El humo seca el ambiente y me provoca sangrados nasales. Que se hagan cargo de este desastre!

@caprika: Terrible el humo adentro de mi casa, un dolor de garganta. Que pare esto de una vez.

Nora: Imposible respirar.

Ezequiel: Pregunta. Para qué está la prefectura? Para que miren todo lo que hacen enfrente de sus ojos?

Juan: Hagamos algo. YA. No es sólo humo es muerte. Mueren un montón de animales.

Thiago: Tengo problemas respiratorios, ayer no se podía ni respirar.

Blanca: Es terrible el humo!

Delfi: Un desastre! El humo adentro de las casas, no se puede ni respirar.

Anabela: Fiesta del humo y la ensaimada, cuackkk

Mica: Imposible tender la ropa y de respirar con este humo

Azul: No podemos dormir, descompone. Mueren animales. No tiene goyete esto. Todos quejándose pero nadie sale a marchar. Somos unos tibios soportándolo.

Sabrina: Como dijo Arjona, imposibleeee respirar.

María Laura: ¿Qué podemos hacer para que paren?

Julieta: En San Pedro es más importante la fiesta de la ensaimada que la salud de los sampedrinos

Sandra: Yo me descompuse.

Sergio: Anoche no se podia dormir entre el humo de la isla y el campo.

María Luz: ¡Terrible!

Ramiro: Hoy si no salís con barbijo la vas a pasar muy mal.

Mimí: Agarraron a cuatro, claro, ahora no vana a prender más fuego. ¿Pero se creen que somos boludos? ¡Por favor!

Iván: Muy triste, no solo los incendios. Es triste ir a la costanera y verla llena de basura. Bolsas volando al río, botellas y vasos por todos lados. Un poco de compromiso con la basura.

Nancy: Terrible el humo. ¿Será que podrán hacer algo para que esto se termine?

Susana: Hermoso el olor a humo hasta dentro de las casas.

Kimi: Pongan a toda la prefectura que está al pedo en la isla a vigilar.

#857: Está imposible, afuera salís y volvés pasada de olor a humo y tras de eso los vecinos que siguen quemando pastos, pedazo de pelotudos. Barrio Villa Igoillo.

Pato: Imposible respirar por diooss!!! Hasta cuandoo???

Tiziano: ¿Y dónde está la policía? Tienen que poner un helicóptero con cámaras. Hay que parar con este humo

Andrea: Al ser intencional deberían ir los dueños de las tierras y sus familias, a ellos no les importa ni las personas que se están enfermando por el humo ni los animales, solo miran su economía

Cristian: No lo apagan porque no quieren, siempre en beneficio de alguien

Ana María: Qué desastre, hoy en Gobernador Castro no se podía respirar, tremendo el humo.

Malena: Meter preso o multa a los dueños de la

isla quemada.

Mauro: Mientras no se termine la convivencia entre los políticos corruptos y los avarientos de plata por tener un metro más para sembrar o meter vacas esto no va a parar, no les importa un poquito la gente

Graciela: Alergia y mas alergia!!!! Verguenza no tienen!!!!!!!!!!!!!!! Corruptos

Heriberto: En vez de hacer catarsis en los medios pudiéramos iniciar alguna acción colectiva con algún abogado o estudio como para darle otro enfoque a una posible solución. En ese sentido si la idea madura, me anoto

Eduardo: Esto es insoportable para la salud, yo tengo cáncer de pulmón, es imposible respirar. Pero como siempre, a nadie le importa un carajo.

Irma: Donde hubo fuego, negocios quedan, y muy poderosos a cuentas de nuestra salud.

Elisabet: Cuál es el motivo por el que no se buscar solucionar? No se puede más. Creo que hay solución será que se quiere poner fin a esto?