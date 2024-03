Este martes, la empresa Dycasa comunicó el despido de todos los trabajadores de la planta local, ubicada en ruta 1001 y ruta 9. "Se va de San Pedro", informó a La Opinión el titular de la Uocra en la ciudad, Horacio Azzoni.

La paralización de la obra pública había generado que la empresa suspendiera y despidiera trabajadores en todo el país. En diciembre había 36 empleados en San Pedro. Ahora quedaban 16 que este martes recibieron la notificación del cierre del taller y su desvinculación.

"Nos echaron a todos", dijo un empleado de la firma. En la planta sólo quedó un jefe administrativo y el responsable del taller, quienes deben ultimar los detalles para el cierre definitivo de la planta.

Sin obra pública, la empresa atravesaba una situación complicada en todo el país que por supuesto repercutía en San Pedro. Hace 15 días, cuando hubo una movilización en Buenos Aires, los datos que surgían de la planta local señalaban que si bien no había conflicto sí había preocupación porque estaban "totalmente parados" en el taller.

“Pagarán las liquidaciones y listo. ¿Qué se puede hacer si una empresa no tiene trabajo?”, dijo Azzoni.

"Lo de Dycasa es un cierre total de la empresa. Hace meses que no tiene trabajo. Mantuvo los trabajadores cuatro meses pero ahora no quedó nadie, se declaró planta cerrada", informó el sindicalista a La Opinión.

Dycasa llegó a San Pedro en el año 1986. Desde entonces, el taller funcionaba con mano de obra calificada como mecánicos, electricistas automotrices, soldadores especializados más capataces, personal de maestranza, etc. Este martes informaron al personal que se van de la ciudad.

"Hoy ya no queda más nadie adentro del obrador, sacaron todo", lamentó Azzoni, que atribuyó la situación a la paralización de la obra pública dispuesta por el Gobierno nacional.

"Desde que asumió Milei estamos complicados, estamos pasando el peor momento de la Argentina", dijo el sindicalista y aseguró que en San Pedro son “más de 500” los puestos de trabajo que se perdieron en la construcción en los últimos meses.

Dycasa cerró 2023 con un balance negativo de más de 7 mil millones de pesos, informó el diario Clarín el sábado. Un informe enviado por la compañía a la Comisión Nacional de Valores indica que la inflación y la devaluación afectaron sobremanera sus negocios.

