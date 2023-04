Duquesa y Vasco, los ganadores de los collares del sorteo de las mascotas 

La gata Duquesa y el perro Vasco fueron los elegidos este sábado en Sin Galera como ganadores de collares de la veterinaria, guardería y peluquería canina Delicatto, en el marco del sorteo del que participaron más de 1500 vecinos con los nombres de sus mascotas y que tiene como premio principal una orden de compra de 5000 pesos en al autoservicio Boulevard Mitre y que será sorteada en los próximos días.

“Duquesa, porque sus actitudes son de una gata fina y le pusimos así por los Aristogatos. Ella me usa a mí, por ejemplo, para bajar de las alturas, yo tengo que inclinarme y ofrecerle mi espalda para que ella pise en mi espalda y baje con seguridad. Le gusta también que nadie esté con los celulares cuando está cerca, se enoja y nos tira los celus con sus patitas si ve que no dejamos el celular a un lado. Por eso es que tiene su nombre bien ganado, ella es nuestra Duquesa y nosotros sus lacayos “, escribió Jimena, su dueña, en el formulario.

Además, emocionada contó que Duquesa es muy importante para la familia porque ha influido y ayudado en el avance y desarrollo de su hijo que tiene un retraso madurativo. “Para mí es una hija, no una mascota”, expresó.

Por otro lado, Ivana, la dueña de Vasco, contó cómo lo rescataron de la calle cuando tenía apenas dos meses y medio de vida y casi es atropellado por un auto. “Es cruza. Yo le digo que es cruza con ovejero y galgo, por lo flaco, porque es largo y flaco; y tiene algo de burro, porque tiene las orejas grandes”, dijo.

Entre los más de 1500 concursantes hubo muchas historias de nombres, algunas divertidas y otras emocionantes: Chano, “porque llegó justo el día en que Chano chocó y bueno, el destino le marcó su nombre”, por ejemplo.

Timoteo: “Tenía una perra, Luna, que iba a tener cría. En las ecografías de control se vieron que eran nueve cachorros. Con mi sobrino de 3 años en ese momento, elegimos un nombre para cada uno de ellos. El primer nombre elegido fue Timoteo. Al final rompió bolsa, la operaron, pero no logró sobrevivir ningún cachorro, ella tampoco. 9 años atrás apareció un perro en la ruta y decidí llevarlo a casa y acá esta Timoteo”, fue otro.

Café: “Estaba tomando café cuando me mostraron su foto para adoptarla”; Camilo: “No le he puesto el nombre yo, ya que era la mascota de uno de mis vecinos. Gracias a que su anterior dueño lo maltrata y no lo tenía en buenas condiciones se refugiaba en mi casa y decidimos adoptarlo”.

El ganador por los 5000 pesos por una orden de compra en Mitre Ahorro se conocerá durante la próxima semana.