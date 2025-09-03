Dueños siguen buscando a sus caballos perdidos
Sus dueños escribieron: "Fueron robados, todavía no los pudimos encontrar. No se los puede haber tragado la tierra. Hoy ya va hacer una semana que faltan y que lo sestamos buscando. Agradezco cualquier información verdadera que nos lleve con los caballos". En caso de tener alguna información comunicarse al 3329 54-4980.
